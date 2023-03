15 / 18

Feuerlichkeiten

Eine Frau springt in Istanbul über ein Feuer – Teil des Neujahrs- und Frühlingsfestes Nouruz. In der Türkei wird es auch als Gelegenheit genutzt, um auf die Lage der kurdischen Minderheit im Land aufmerksam zu machen – und an deren kulturelle Identität zu erinnern.