10 / 20

Wahl für Wandel

In dem südostasiatischen Land ist am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Hier gibt ein Mann in Bangkok gerade seine Stimme kurz vor Schließung der Wahllokale ab. Die progressive Partei Move Forward erhielt schlussendlich klar die meisten Stimmen – eine Entscheidung für Demokratie und Wandel. So planen die Gewinner der Wahl das Ende der Wehrpflicht und eine Reform der Monarchie in Thailand.