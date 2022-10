8 / 26

Auf der Suche nach Verwertbarem

Ein Mann sucht in einem Gebäude in Rio de Janeiro in Müll nach Gegenständen, die recycelt werden können. So verdienen die sogenannten »Catadores« – private Müllsammler – in Brasiliens Städten Geld und spielen eine relevante Rolle bei der Abfallentsorgung in dem Land. Die Menschen leben und arbeiten jedoch unter sehr schwierigen Bedingungen.