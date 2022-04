17 / 24

Erinnerung an Kriegsopfer



Ein Junge spielt am Rande einer Zeremonie anlässlich des Ehrentags australischer und neuseeländischer Kriegsveteranen in London. Am 25. April 1915 verloren im Ersten Weltkrieg Tausende Soldaten des australischen und neuseeländischen Militärs im türkischen Gallipoli ihr Leben. Bei den Feierlichkeiten wurde auch der Kriegsopfer in der Ukraine gedacht.