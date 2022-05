3 / 29

Vergesst die Toten nicht

Was diesem kleinen Menschen wohl durch den Kopf geht? Nachdenklich streicht er in der israelischen Gedenkstätte des Panzerkorps in Latrun mit der Hand über die Namen gefallener Soldaten. Zwei Minuten lang ertönten am Mittwoch in Israel die Sirenen – an diesem Tag gedachte das Land seiner gefallenen Soldaten. Allein im vergangenen Jahr waren es 56.