Ins Blaue

Bei den Wahlen in Angola schien erstmals seit fast 50 Jahren ein Machtwechsel möglich. Diese Aufnahme ist während einer finalen Wahlkampfkundgebung der Opposition kurz vor der Abstimmung entstanden. Der Mann hält die Flagge der oppositionellen National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) in der Hand. Am Ende setzte sich erneute die Regierungspartei MPLA durch. Für Präsident João Lourenço bedeutet dies eine weitere fünfjährige Amtszeit.