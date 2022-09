27 / 27

Gegen Vertreibung

Eine Rohingya-Geflüchtete hält Gemüse in der Hand, als sie an einer Demonstration anlässlich des fünften Jahrestags der Massenmigration der Rohingya aus Myanmar in einem Flüchtlingscamp in Bangladesch teilnimmt. Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) leben mehr als 900.000 Rohingya-Geflüchtete in Bangladesch. Die Rohingya begingen am 25. August den fünften Jahrestag ihrer Flucht mit einer Reihe von Protesten, bei denen sie ihre Rückführung und Gerechtigkeit forderten.