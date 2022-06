17 / 32

Gleichheit!

»We Have the Power«: Die Macht haben Schwule und Lesben in Polen zwar nicht, aber sie lassen sich auch nicht unterkriegen. 7500 Menschen aus der LGBTQ+-Gemeinschaft nahmen unter diesem Motto am Equality March in Danzig teil. Die Rechtsregierung des katholisch geprägten Landes bezeichnet die Sammelbewegung als Ideologie.