Independence Day

Am 4. Juli war Unabhängigkeitstag in den USA. Wie immer gab es Feuerwerk, hier in Miami Beach in Florida. Die Amerikaner erinnern an ihrem Nationalfeiertag an die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten durch den Kontinentalkongress – am 4. Juli 1776 in Philadelphia.