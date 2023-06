8 / 19

Treu für Trump: Ihre Liebe für den früheren US-Präsidenten Donald Trump drückt eine Frau bei einem Auftritt Trumps in einem seiner Golfclubs in Bedminister im Bundesstaat New Jersey mit einer Halskette aus. Trump wirbt derzeit für eine erneute Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner um Unterstützung. Unmittelbar vor dem Termin in Bedminster wurde er in Miami angeklagt, weil er etliche geheime Staatsakten in seinem Privatanwesen eingelagert haben soll. Seine treuesten Unterstützer halten dennoch zu ihm.