(Warte-)Zeit ist Geld

In Lagos stehen Menschen vor einer Bank sichtlich genervt Schlange – um an Bargeld zu kommen. Das ist in Nigeria derzeit knapp, weil die Zentralbank begonnen hat, alte Banknoten gegen neue Scheine auszutauschen. Sie will so die Menge an Bargeld außerhalb des Bankensystems eindämmen. Allerdings hapert es mit der Umsetzung, sodass es vor vielen Banken Warteschlangen gibt; in einigen Städten hat dies bereits Proteste ausgelöst.