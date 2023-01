Nur mit einem Jetski können die Surfer in die Monsterwellen von Nazaré starten. Hier brechen einige der höchsten Wellen der Welt – besonders im Winter. Die Saison beginnt im November, jetzt steuert sie auf den Höhepunkt zu.



Wetterdienste haben erstmals für dieses Jahr beste Bedingungen vorausgesagt, was Big Wave Surfer aus der ganzen Welt an die portugiesische Atlantikküste gelockt hat. Das Ziel: die größtmögliche Welle zu finden und zu reiten.



Die Session fand statt, obwohl in der ersten Januarwoche erstmals ein Surfer in den Wellen von Nazaré gestorben ist. Der 47-Jährige Marcio Freire verunglückte beim Training. Jetski-Fahrer konnten den Brasilianer aus dem Wasser ziehen, aber Wiederbelebungsmaßnahmen am Strand scheiterten. Mehrere Surfkollegen würdigten die sportlichen Leistungen des Verstorbenen.

Der Deutsche Sebastian Steudtner hat in Nazaré den Weltrekord für die höchste jemals gesurfte Welle aufgestellt. Im Herbst 2020 bezwang er eine Welle, die im Nachhinein von einer Jury auf gut 26 Meter Höhe taxiert wurde.