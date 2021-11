TV-Doku-Reihe »Die Rettungsflieger« Hilfe aus der Luft

Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn Menschen in Not sind und jede Minute zählt: die Crews der DRF-Luftrettung. Die Doku-Reihe zeigt exklusive Einblicke in den actionreichen Alltag der fliegenden Helikopter-Helden. Eine SPIEGEL TV-Produktion für NITRO.