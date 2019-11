Die Polizeidirektion Dresden bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach die Ermittler davon ausgehen, dass insgesamt vier Täter am Juwelenraub in Dresden beteiligt gewesen sein sollen.

Neben den zwei Tätern, die im Inneren des Residenzschlosses auf einem Überwachungsvideo zu sehen sind, sollen zwei weitere Verdächtige außerhalb des Gebäudes gewesen sein.

Die Unbekannten waren über eines der vergitterten Fenster in den Pretiosensaal des berühmten Museums eingestiegen. Sie liefen gezielt ins Juwelenzimmer, den prächtigsten Raum des vom sächsischen Kurfürsten und polnischen König August dem Starken (1670-1733) eingerichteten Schatzkammermuseums. Ein von der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt zwei Einbrecher, die mit Taschenlampen den dunklen Raum betreten. Einer von ihnen schlägt mit einer Axt auf die Vitrine ein.

Video Polizei Sachsen

Abgesehen von der Anzahl der Täter fehlt den Ermittlern allerdings weiter eine konkrete Spur. Bisher seien 205 Hinweise zu dem Fall bei der Polizei eingegangen. Fortlaufend würden neue hinzukommen, hieß es. Auf einem Portal können Bilder und Videos im Zusammenhang mit der Straftat an die Polizei weitergegeben werden. Die Polizei wollte am Mittwochnachmittag noch einmal über den Stand der Ermittlungen informieren.

Am Dienstag hatten die Ermittler bestätigt, dass die Täter in einem Audi A6 vom Tatort geflohen seien. Sie hätten das Fahrzeug später in einer Tiefgarage in Brand gesetzt, hieß es. Der weiße Pkw war von seinem Besitzer 2017 in Sachsen-Anhalt stillgelegt worden. "Der Mann hat mit dem Einbruch nichts zu tun", sagte Olaf Richter, Leiter der Sonderkommission der Polizeidirektion Dresden.

Das Dresdner Residenzschloss ist wieder geöffnet, das Grüne Gewölbe bleibt allerdings noch geschlossen. In der Schatzkammer sind weiterhin Kriminaltechniker am Werk, um Spuren zu sichern. Nur Kunstexperten der Staatlichen Kunstsammlungen dürfen in das Juwelenzimmer. Die Tatortarbeit gestalte sich "sehr aufwändig", hieß es. Dies liege auch daran, dass die Einbrecher am Tatort einen Pulverfeuerlöscher entleert hätten, um Spuren zu verwischen.

Restauratoren sind derzeit dabei, das Fenster, durch das die Täter in das Historische Grüne Gewölbe einstiegen, zu reparieren. Die fehlenden Teile des herausgeschnittenen Fenstergitters werden ersetzt.