Schicht für Schicht wächst das Zementgebäude in die Höhe. Was in Echtzeit relativ gemächlich aussieht , ist tatsächlich rekordverdächtig schnell. Jedenfalls verglichen mit herkömmlichen Baustellen. Denn der Bau dieses Rechenzentrums in Heidelberg dauert nur wenige Tage - und das , obwohl nicht mal eine Handvoll Arbeiter an dem Projekt beteiligt sind. Denn die Arbeit, für die es normalerweise Dutzende von Bauarbeitern braucht, wird hier stattdessen von einem gigantischen Roboter erledigt.

Hans-Jörg Kraus, Projektleiter:

»Dieses 55 Meter lange, 11 Meter breite und 9 Meter hohe Gebäude drucken wir nur in 140 Arbeitsstunden. Und das alles nur mit zwei Leuten auf der Baustelle. Und die sind auch nur zu zweit oder zu dritt. Ab und zu, weil es eben ganz innovativ ist. Später kann man sich vorstellen, dass einer allein auf der Baustelle ist und guckt nur, wenn irgendwas schiefläuft.«

Das Rechenzentrum wird gleichzeitig Europas bislang größtes 3D-gedrucktes Gebäude. Einzelne Modellhäuser und andere Bauwerke aus dem 3D-Drucker gibt es schon seit ein paar Jahren. Doch flächendeckend durchgesetzt hat die Technik sich bislang nicht.

Hans-Jörg Kraus, Projektleiter:

»Ich glaube, dass der 3D Druck eine sehr, sehr große Zukunft vor sich hat. Aber wir dürfen nicht denken, dass jetzt in Zukunft alles nur noch gedruckt wird, sondern wir probieren auch hier festzustellen, ob es ein zukunftsweisendes Produkt und für was es ein zukunftsweisendes Produkt ist. Wir haben hier ganz spezielle Architektur gewählt, mit einem Blick wie von einem Vorhang, oder wir haben auch 18 Grad Überhänge. Das können Sie konventionell gar nicht machen. Und für solche Bauten ist der 3D Druck natürlich prädestiniert. Aber mit Sicherheit: nicht alles, was die nächsten 20 Jahre gebaut wird, wird nur noch gedruckt.«

Neben dem Druckroboter gibt es noch eine Besonderheit an dem Bau, auf die Projektleiter Kraus stolz ist – der Beton. Der spezielle Druckbeton sei nämlich besonders umwelt- und klimafreundlich, da er zu 100 Prozent recyclebar sei.