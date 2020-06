Recyclingbetrieb in Flammen 650 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand bei Limburg

Für die Löscharbeiten rückten auch Bagger an: In einem Betrieb in Rheinland-Pfalz ist ein verheerender Brand ausgebrochen. Der Einsatz ist aufreibend, die Feuerwehr hat ihr Personal bereits ausgewechselt.