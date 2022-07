Im November 2021 hatte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit Verweis darauf die Klage gegen einen Diplomaten, der wegen »ausbeuterischer Beschäftigung« einer Hausangestellten in Anspruch genommen werden sollte, als unzulässig abgewiesen. Diplomaten könnten während der Dauer der Immunität »auch bei – tatsächlich oder angeblich – schweren Rechtsverletzungen nicht gerichtlich in Anspruch genommen werden«, hieß es. Die Richterinnen und Richter ließen allerdings die Revision der Klägerin an das Bundesarbeitsgericht zu.

Unterstützung bekommen Hausangestellte von der Beratungsstelle und vom Auswärtigen Amt. Dieses informiere die Diplomaten über die sozialen und arbeitsrechtlichen Standards in Deutschland, sagte Projektkoordinatorin Rakovsky. Das Ministerium unter Leitung von Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) unterstütze die Beratungsstelle auch dabei, eine gütliche Lösung zu erzielen. »Zum Teil zahlt der Arbeitgeber, weil die Botschaften nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen«, sagte Rakovsky.