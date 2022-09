Bei den Frauen und den Kindern schafften die Sieger jeweils acht Sprünge. Außerdem wurden die »Meister der Genauigkeit« gesucht: In dieser Disziplin mussten Steine in ein schwimmendes Tor geditscht werden, der Sieg ging an den Teilnehmer mit den meisten Treffern. Bei den Männern gewann in beiden Disziplinen der Hamburger Linus Westphal.