Die Strände an den Küsten werden anders als an Badeseen oder Flüssen nicht von festen DLRG-Stationen, sondern von freiwilligen DLRG-Rettungsschwimmern bewacht. Das seien oft Schüler und Studenten, die an Ferienzeiten gebunden seien, erklärte Philipp Postulka vom DLRG Bremen. »Viele verbinden das auch mit ihrem Jahresurlaub.« An Seen und Flüssen gebe es deshalb keine Probleme mit fehlenden Rettungsschwimmern.