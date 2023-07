Der US-Sender NBC bewirbt bereits fleißig seine Übertragung der Olympischen Spiele im Sommer 2024 in Paris – und setzt mit Dolly Parton auf ein weltbekanntes Werbegesicht. Die 77-jährige Countrysängerin veröffentlichte nun auf ihrem YouTube-Kanal ein Video, in dem sie ein Medley zum Besten gibt: Es besteht aus dem vor allem auch in der Sportwelt etablierten Kassenschlager »We Are The Champions« und dem Song »We Will Rock You« der britischen Kultband Queen.