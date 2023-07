Bildlich unterlegt ist der Clip mit Sequenzen von Olympia und der französischen Hauptstadt: Dolly Parton in einem leeren Stadion, Sprint, Feuerwerk, Fahnenlauf, olympisches Feuer, Dolly Parton in einem gold-, silber- und bronzefarbenen Kleid vor dem Eiffelturm, olympische Ringe, Medaillen, Tränen, Synchronspringen. Am Ende des Videos heißt es dann vereint aus zahlreichen Kehlen geschmettert: »We will, we will rock you«.