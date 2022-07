Suche könnte Wochen dauern

Es könnte Wochen oder sogar noch länger dauern, bis alle Toten am Hang des Marmolata-Massivs gefunden und geborgen werden. Das sagte Maurizio Dellantonio, der Präsident der italienischen Bergrettung. Riesige Mengen an Eis und Gestein seien durch den Gletscherbruch in Fels- und Gletscherspalten gerutscht. Die Felsspalten sollten noch im Sommer freigelegt werden, auch dank des schmelzenden Eises.

»Falls aber jemand im oberen Bereich des Berges in Gletscherspalten gestürzt ist, dann wird es schwierig«, sagte Dellantonio: »Es ist aktuell nicht möglich, zu graben, weil die Masse an Eis sich schon so festgesetzt hat und hart geworden ist.« Das sei nur mit mechanischen Geräten möglich, die man aber nicht auf den Gletscher bringen könne.