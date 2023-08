Dominikanische Republik Zahl der Todesopfer nach Explosion an Markthalle steigt auf 27

Die Ursache der Explosion war noch unbekannt. Nach Berichten mehrerer Medien, etwa der Zeitung »Diario Libre«, vermuteten die Ermittler, dass es in einem illegal betriebenen Geschäft für Plastikverwertung zu einem Unfall gekommen war. Andere Läden des Marktes hatten demnach seit längerem geschlossen, weil dort ein Parkplatz gebaut werden sollte. Zunächst war von einem Zwischenfall in einer Bäckerei die Rede gewesen.

Staatstrauer im Land ausgerufen

Staatspräsident Luis Abinader rief für Donnerstag Staatstrauer aus. Er sagte eine Rede ab, die er am Mittwoch halten wollte – dem Jahrestag des Beginns des Restaurationskriegs 1863, einem Nationalfeiertag in der Dominikanischen Republik. Abinader nahm am Mittwoch an einem Gottesdienst in San Cristóbal teil.