Die US-Autorin Jean Carroll darf vor einem New Yorker Gericht mit einer Klage wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump fortfahren. Das hat ein Bundesbezirksgericht in Manhattan entschieden, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Die 79-Jährige wirft dem Republikaner vor, er habe sie Mitte der Neunzigerjahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück.