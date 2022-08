Trump reagierte empört und bezeichnete das Vorgehen gegen ihn als »Hexenjagd«, wie er es schon in der Vergangenheit bei anderen Beschuldigungen getan hatte. In einem Beitrag auf der von ihm mitgegründeten Onlineplattform Truth Social hielt er dem FBI und dem Justizministerium »totale PR-Täuschung« vor. Zudem forderte er den Richter, der die Durchsuchung seines Anwesens in Florida genehmigt hatte, auf, zurückzutreten. »Richter Bruce Reinhart hätte niemals den Einbruch in mein Haus zulassen dürfen«, schrieb Trump in den sozialen Medien.

Die Durchsuchung hatte für großes Aufsehen gesorgt. Dass Ermittler das Haus eines früheren Präsidenten durchsuchen, gilt als bislang einmaliger Vorgang in der US-Geschichte. Noch dazu befeuert Trump seit Wochen Spekulationen, wonach er bald eine Bewerbung für die nächste Präsidentenwahl im November 2024 bekannt geben könnte. Die Ermittlungen sind daher politisch doppelt heikel.