Auf der Donau ist ein 85 Meter langes und gut acht Meter breites Frachtschiff bei einem Schleusenvorgang gesunken. Das mit Eisenerz beladene Schiff »Achim« unter deutscher Flagge sei aus ungeklärter Ursache nach der Einfahrt in die Schleuse Geisling untergegangen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg am Freitag auf Anfrage. Es sank vollständig auf den Boden der mehr als elf Meter tiefen Schleuse.