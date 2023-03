Nach der Havarie eines Erzfrachters in einer Donauschleuse in der Oberpfalz laufen die Vorbereitungen zur Bergung. Im Laufe des Tages solle der Wasserstand im Schleusenbecken abgesenkt werden, sagte am Dienstagmorgen ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, das für die Donau und den Main-Donau-Kanal zuständig ist.