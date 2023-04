Ein Eichhörnchen ist am Ostermontag in einem Gullydeckel in Dortmund stecken geblieben – und von der Feuerwehr gerettet worden. Eine Spaziergängerin hatte das in Not geratene Nagetier bemerkt. Beim Osterspaziergang habe die Frau gesehen, wie es aus dem Gullydeckel herausschaute, teilte die Feuerwehr mit. »Es steckte fest und kam weder vor noch zurück.« Die Passantin versuchte demnach selbst, das Tier aus dem Deckel herauszubekommen – aber alle Versuche scheiterten. Das Eichhörnchen sei sehr aufgeregt gewesen und habe in Panik versucht, die Retterin zu beißen, so die Feuerwehr.