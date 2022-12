Am Samstagnachmittag hat sich am Bahnhof Tierpark in Dortmund ein dramatischer Unfall ereignet. Eine 54-Jährige stürzte laut Polizei ins Gleisbett und wurde von einer Regionalbahn überfahren.

Die RB 52 verbindet Dortmund, Hagen und Lüdenscheid miteinander, sie war zum Unfallzeitpunkt gegen 16.30 Uhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde unterwegs. Trotz unverzüglich eingeleiteter Schnellbremsung gelang es dem Lokführer nicht, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Der 62-Jährige erlitt einen Schock.