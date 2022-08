In Dortmund haben hunderte Menschen in einer Moschee eines von der Polizei erschossenen 16-jährigen Senegalesen gedacht. Vertreter der muslimischen und afrikanischen Gemeinde in der Stadt forderten Aufklärung, warnten aber auch vor Vorverurteilungen. An der Feier nahmen auch Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) sowie Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche teil.