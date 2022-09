NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will jetzt die »Tragepflicht von Bodycams im Einsatz« prüfen. Auch »eine Aufnahmepflicht im gesetzlichen Rahmen und eine Kopplung zwischen Taser und Bodycam mit dem Start einer automatischen Aufnahme« soll überprüft werden. Das kündigte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf an.