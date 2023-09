Bei einer sogenannten Hot-Chip-Challenge haben zwei Jugendliche an einer Schule in Dortmund gesundheitliche Probleme erlitten. Der 14- und der 16-Jährige hätten extrem scharfe Chips gegessen, teilte die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Freitag mit . Demnach hatte die Schule den Beamten den Vorfall am Donnerstag gemeldet. Die Polizei und das Ordnungsamt hätten daraufhin einen nahen Kiosk kontrolliert und dort weitere Hot Chips beschlagnahmt.