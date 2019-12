Niedersachsen Vier Tote bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Im niedersächsischen Dransfeld bei Göttingen sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen ums Leben gekommen. Es gab zudem mehrere Verletzte, die in Krankenhäuser gebracht worden seien, sagte ein Sprecher der Polizei Göttingen.

Die Ursache für den Unfall auf der Bundesstraße 3, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren, war zunächst unklar. Die Unfallstelle befindet sich nach Polizeiangaben etwa 100 Meter hinter dem Ortsausgang von Dransfeld in Fahrtrichtung Göttingen. Die Bundesstraße musste in dem Bereich in beiden Richtungen gesperrt werden.

Der Polizeisprecher sagte, dass die Ermittlungen an der Unfallstelle noch bis in die frühen Morgenstunden andauern würden, da sie erst bei Tageslicht abgeschlossen werden könnten. Auch die beidseitige Straßensperrung werde bis zum Sonntagmorgen aufrechterhalten.