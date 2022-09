Mitarbeiter stellte Bande zur Rede

Wie die Polizei mitteilte, trugen die Täter bei ihren Diebeszügen stets Baseball-Kappen. Sie gingen in Filialen einer Einzelhandelskette und holten sich große Einkaufstaschen, die sie mit Lego-Produkten vollluden. Anschließend verließen sie die Geschäfte, ohne zu zahlen. Bei einem der drei Läden, die sie an zwei Tagen Ende August heimsuchten, stellte ein Mitarbeiter sie zur Rede. Sie konnten aber in einem Auto entkommen.