Das historische Grüne Gewölbe im Dresdner Stadtschloss ist für die Öffentlichkeit vorerst nicht mehr zugänglich. Museumsdirektor Dirk Syndram sagte dem MDR, er rechne damit, dass die Sammlung längere Zeit geschlossen bleibe. Die anderen Museen im Haus sollen ihm zufolge am Mittwoch wieder öffnen.

Mehrere Täter waren laut Polizei am frühen Montagmorgen in das Museum eingedrungen. Sie zerschlugen eine Vitrine mit einer Axt und stahlen eine noch unbekannte Zahl an Juwelen. Die Polizei veröffentlichte inzwischen erste Fotos der bisher bekannten Beute.

Syndram sagte, die Vitrine sei nicht vollständig leergeräumt worden. "Ich habe ein Foto gesehen, das zeigt, dass nicht alles fehlt." Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, sagte dem ZDF: "Die Täter konnten nicht alles mitnehmen, weil alle Objekte auch einzeln befestigt waren, sie waren mit Stichen vernäht mit dem Untergrund."

Ackermann sprach von einem "sehr komplexen" Sicherheitssystem im Residenzschloss. "Es sind mehrere Alarme ausgelöst worden, beim Einbruch selbst, durch die Bewegungsmelder im Raum, beim Aufbrechen der Vitrine und die Polizei ist beim ersten Alarm informiert worden." Das Sicherheitskonzept werde dennoch erneut überprüft.

Der Präsident des Deutschen Museumsbunds äußerte sich zu Sicherheitsvorkehrungen. "Museen sind öffentliche Institutionen, wir wollen öffentliche Häuser sein, die natürlich Besucherinnen und Besucher ansprechen möchten", sagte Eckart Köhne. "Wir sind eben kein Banksafe. Und das bringt ein gewisses Risiko mit sich."

Viele Sicherheitssysteme funktionieren aus Sicht des Museumsexperten. "In Dresden ist der Einbruch ja sofort bemerkt worden, ist auf Video aufgezeichnet worden. Die Sicherheitsmaßnahmen haben also schon gegriffen. Es ist nicht unbemerkt geblieben, was es auch gibt."

Der Verband habe trotzdem reagiert: Man habe einen Arbeitskreis zum Thema Sicherheit gegründet. "Aber hundertprozentige Sicherheit ist einfach nicht zu kriegen."