Tatverdächtiger saß bereits seit Anfang März in Haft

Die Identität des Niederländers konnte schnell geklärt werden, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann sei in seiner Heimat »erheblich und einschlägig vorbestraft«. Im Mai 2022 erließ das Amtsgericht Dresden einen Europäischen Haftbefehl, dieser wurde vergangene Woche vollstreckt, nachdem der Beschuldigte nach Deutschland überstellt worden war. Der Mann befand sich bereits seit Anfang März in anderer Sache in Haft und hat sich den Angaben nach bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen dauern an »und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen«.