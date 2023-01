Im Prozess zu dem Juwelendiebstahl im Jahr 2019 deutet sich derweil eine Verständigung zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und der Jugendkammer an. Nachdem wie bei Sondierungsgesprächen Anfang Dezember verabredet kurz vor Weihnachten 31 Beutestücke an die Ermittler der Sonderkommission »Epaulette« übergeben wurden, stehen Strafrabatte in Aussicht, wie der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel am Dienstag am Dresdner Landgericht sagte.

Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Angeklagten zu Planung, Vorbereitung und ihrer Beteiligung an den Taten erklären. Für mehrere der Beschuldigten sei das auch zugesagt worden. Das am 17. Dezember 2022 in der Westberliner Kanzlei eines der Verteidiger ausgebreitete Konvolut gestohlener Schmuckstücke sei jedoch weniger umfangreich als besprochen gewesen, sagte Ziegel. Zudem seien Teile beschädigt. Der in Aussicht stehende Strafrahmen wurde entsprechend nach oben korrigiert.