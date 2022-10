Feuer in Wohnung gelegt Identität des Toten nach SEK-Großeinsatz in Dresden geklärt

Ein Mann fuchtelte in Dresden am Fenster mit Waffen herum und drohte mit einem Sprengsatz – das SEK kam. Anschließend soll er selbst in seiner Wohnung Feuer gelegt haben. Die Polizei fand ihn tot auf.