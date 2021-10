Kontroverse um Orang-Utan-Gehege Der heftige Streit um das neue Affenhaus im Dresdner Zoo – fünf Perspektiven

Fünf Orang-Utans leben in Dresden in einem Gehege, das Kritiker das schlimmste in Europa nennen. Nun wird eine neue, moderne Anlage gebaut. Ist das die Lösung – oder wird das Problem nur verschoben?