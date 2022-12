»Ich denke einfach, dass ein besseres Geschenk eine Lebenserinnerung wäre.« Barrymore investiere lieber in solche Dinge als in ein Puppenhaus. Der Vater der beiden Mädchen ist Barrymores dritter Ehemann Will Kopelman, von dem sie geschieden ist.

Zuvor hatte sie über Dating und Alleinsein gesprochen und erzählt, dass sie wieder auf Dates gehe. »Weil es schon so viele Jahre her war, hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich zu gut im Alleinsein bin«, sagte die 47-Jährige in einer Folge ihrer »Drew Barrymore Show«.