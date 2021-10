Drogenbanden in den Niederlanden Ist das Kifferparadies auf dem Weg zum Narco-Staat?

Am 6. Juli dieses Jahres wird der Journalist Peter de Vries in Amsterdam auf offener Straße angeschossen, wenige Tage später stirbt er. In den Niederlanden war er eine Art Volksheld. Die Täter sollen im Auftrag einer brutalen Drogenmafia gehandelt haben. Versinkt das Land im Bandenterror?