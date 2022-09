Drogenbote getarnt als Essenslieferant Pariser Polizei fasst Koks-Kurier mit Spitznamen »Ben der Pfeil«

Die Pariser Polizei hat einen Koks-Kurier mit dem Spitznamen »Ben der Pfeil« (»Ben la Fleche«) gefasst, der als Essenslieferant getarnt seine Kunden per Fahrrad beliefert hat. In der Wohnung des 27-Jährigen hätten Fahnder sechs Kilo Kokain und 450.000 Euro Bargeld in kleinen Scheinen gefunden, berichtete die Zeitung »Le Parisien« am Mittwoch.