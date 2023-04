Seit dem Beginn der Datenerhebung 2004 hat sich die Zahl junger Menschen, die einen solchen Ausbildungsweg wählen, fast verdreifacht.

In einem dualen Studium können Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach Modell etwa einen Berufsabschluss und einen akademischen Abschluss parallel erwerben. Üblicherweise wechseln sich Theorie an der Hochschule und Praxis in einem Partnerbetrieb ab. Mittlerweile kooperieren mehr als 56.000 Unternehmen mit den Hochschulen – 2004 waren es noch gut 18.000, berichtete das BIBB.