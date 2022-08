Diese Drohnenbilder zeigen das Ausmaß der anhaltenden Dürre, unter der Italien schon seit längerem leidet. Der Gardasee, der größte See des Landes, hat den niedrigsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Im beliebten Urlaubsort Sirmione ist das Ufer nun steinig. Der Wasserpegel liegt nur noch 30 Zentimeter über dem Referenz-Wasserstand. Der Durchschnittspegel der letzten Jahre zu diesem Zeitpunkt war mindestens einen halben Meter höher.

Barbara Bazzoli, Touristin

»Im Vergleich zu früher gibt es dieses Jahr viel weniger Wasser, so dass man die Steine sehen kann. Früher hat das Wasser manchmal fast alle Steine überflutet, und manchmal musste man beim Gehen den Rucksack über den Kopf halten, weil das Wasser bis zur Taille reichte. Manchmal kam man also gar nicht durch, während jetzt 20 bis 25 Meter Steine freigelegt sind. Das ist schon ziemlich sensationell. So etwas hat es seit Jahren nicht mehr gegeben, zumindest habe ich in den Jahren, in denen ich hier bin, noch nie ein solches Spektakel gesehen. «

Wegen der bedrohlichen Lage wird für die Landwirtschaft weniger Wasser aus dem Gardasee abgezweigt. Auch in anderen Teilen Italiens verschärft sich die Lage.Der Po, mit über 650 Kilometer der längste Fluss des Landes, leidet unter den extremen Auswirkungen des fehlenden Winterschnees.

»Ich bin besorgt, weil ich glaube, dass es mindestens ein paar Jahre dauern wird, bis sich die Situation nach diesem Jahr wieder normalisiert hat. Meiner Meinung nach müsste es ein paar Jahre lang mehr als ausgiebig regnen, um das Problem zu lösen.«

Angesichts der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren hatte die italienische Regierung Anfang Juli den Notstand über mehrere Regionen im Zentrum und im Norden des Landes verhängt. Dem Tourismus am Gardasee gehe es aber weiterhin sehr gut, heißt es seitens der Behörden.