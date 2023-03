Dürre in Südfrankreich Landwirte beten um Regen

Präsident Emmanuel Macron rief zum nationalen Wassersparen auf. »Wir haben einen trockenen Winter und zum entscheidenden Moment zu wenig Regen, der ein Auffüllen unserer Grundwasserreserven ermöglicht«, sagte Macron. »Wir wissen also, dass wir, wie im letzten Sommer, mit Problemen der Verknappung konfrontiert sein werden.« Statt knappes Wasser kurzfristig zu reglementieren, gelte es, frühzeitig zu planen.

Der Hilferuf an die Kirche in Perpignan, doch mit einer Prozession um Regen zu beten, kommt von Weinbauer Georges Puig. »Überall in Frankreich regnet es, nur nicht bei mir«, klagte er kürzlich. Wie der erste Vikar der Kathedrale Saint-Jean Baptiste, Abbé Christophe Lefebvre, sagte, führte die Prozession von der Kathedrale über das historische Stadttor bis zum Fluss Têt. Dabei wurden Reliquien des heiligen Galderic mitgeführt, dem Schutzpatron der Bauern. Mit den Reliquien stellten die Betenden sich in das nahezu ausgetrocknete Flussbett. Rund hundert Menschen beteiligten sich an dem Umzug.