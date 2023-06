Gewalttat in Düsseldorf 15-Jähriger soll 13-Jährigen niedergestochen haben

Im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk ist es am frühen Montagnachmittag zu einer schweren Gewalttat gekommen: Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Düsseldorf mitteilten, wurde ein 13-Jähriger bei einem tätlichen Angriff mit mehreren Stichen schwer verletzt. Der Teenager musste in ein Krankenhaus gebracht werden.