Ein 32 Jahre alter Läufer, der beim Marathon in Düsseldorf auf der Halbmarathondistanz zusammengebrochen war, ist in der Nacht zu Montag in der Uniklinik gestorben. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt.

Der Mann war bei Kilometer 20 im Stadtteil Carlstadt kollabiert. Er kam laut Feuerwehr "unter Reanimationsbedingungen" ins Krankenhaus. Oberbürgermeister Thomas Geisel werde "den Angehörigen in einem Kondolenzschreiben sein Mitgefühl aussprechen", hieß es in der Pressemitteilung.

Bei der Laufveranstaltung am Sonntag waren in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens 19.000 Teilnehmer am Start. Bei dem Wettbewerb wurde auch der deutsche Meistertitel im Marathon vergeben. Den Sieg bei den Männern holte Tom Gröschel in 2:13:49 Stunden. In der Frauen-Konkurrenz setzte sich Anja Scherl in 2:32:55 Stunden durch.