Düsseldorf 35-Jähriger fährt in Schülergruppe – fünf Verletzte

Ein Autofahrer ist in Düsseldorf in eine Schülergruppe gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Bei den Fußgängern habe es sich um zehn Schülerinnen und Schüler sowie einen Vater gehandelt, die unterwegs zur Schule waren. Sie hätten am Morgen bei Grün an einer Fußgängerampel eine Straße überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher.