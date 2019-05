Ein 77-Jähriger ist in Düsseldorf mit seinem Auto in eine Baugrube gefahren und stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich der Fahrer selbst aus dem Wagen befreien, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann sei am Morgen von der Fahrbahn abgekommen und habe mehrere Stromkästen, Masten und Absperrungen gerammt, bevor er schließlich in der Baugrube auf der Gegenfahrbahn gelandet sei.

Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass gesundheitliche Probleme des Fahrers zum Unfall führten.