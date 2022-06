Betrunkene lässt Dreijährige nachts im Auto zurück Ministerium prüft Alarmfunktion für Kindersitze

Immer wieder kommen Kinder zu Schaden, weil ihre Eltern sie unbeobachtet in Autos zurücklassen. Der jüngste Fall ereignete sich in Düsseldorf: In der Nacht zum Sonntag entdeckten Passanten in der Altstadt einen geparkten BMW mit Dortmunder Kennzeichen. Im Innern des Wagens befand sich ein kleines Mädchen, das gegen die Scheiben schlug, um auf sich aufmerksam zu machen.